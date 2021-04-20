Объем жилищного строительства в Тверской области увеличится в 4,5 раза к 2030 году

ТАСС, 20 апреля. Власти Тверской области планируют в 4,5 раза увеличить объем жилищного строительства к 2030 году и ввести в эксплуатацию 6,4 млн кв. м жилья. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"Всего с 2019-го по март 2021-го в Тверской области введено 1,4 млн кв. метров жилья. К 2030 году этот показатель должен составить 6,4 млн", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в Тверской области с 2018 года объем жилищного строительства стабильно увеличивается. В 2018 году в регионе было введено 424 тыс. кв. м жилья, в 2019 - 640 тыс. кв. м, в 2020 - 660 тыс. кв. м. Наиболее активное строительство в прошлом году велось в Твери, Ржеве, Торжке, а также Калининском, Конаковском и Зубцовском районах.

"Президент РФ Владимир Путин назвал обеспечение жильем одним из фундаментальных условий достойной жизни для российских семей. Жилищное строительство - это не просто увеличение квадратных метров, но и комплексная застройка территорий, при которой важно сохранить исторический облик, тенденции развития муниципалитетов", - цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю.

С 2019 года благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Тверской области условия проживания улучшили 62,8 тыс. семей.