Бизнес видит риски злоупотребления сельхозземлями из-за разрешения строить гостевые дома

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Представители российского малого бизнеса видят риски злоупотребления землями сельскохозяйственного назначения после разрешения строить на них гостевые дома - рынок опасается появления коттеджных поселков или гостиничных комплексов на территориях под видом гостевых домов. Среди предложений опрошенных ТАСС экспертов и бизнес-объединений - реализовать выдачу разрешений на специализированное строительство и строить гостевые дома в хозяйствах законченного цикла.

Газета "Ведомости" в начале апреля сообщила, что Минсельхоз разработал законопроект, позволяющий фермеру построить гостевой дом на сельхозземле. Правда, документ содержит ограничения: на пашнях и пастбищах строить нельзя, иначе есть риск застройки сельхозугодий коттеджами.

Что на сельхозземлях строят сейчас

Сейчас на землях фермерского хозяйства можно возводить строения вспомогательного назначения, необходимые для деятельности такого хозяйства, напоминает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, президент НП "Ассоциация гостеприимства Тюменской области" Лариса Невидайло. "Действующее земельное законодательство содержит такое регулирование, которое не позволяет в большинстве случаев крестьянским (фермерским) хозяйствам иметь жилой дом и проживать в непосредственной близости с землями, используемыми в сельскохозяйственном производстве, что значительно осложняет их труд", - говорит она.

В настоящий момент на таких землях можно строить только внутрихозяйственные дороги, а также здания, сооружения, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, добавил сопредседатель комитета "Деловой России" по строительству Николай Алексеенко. Он отметил, что пока трудно говорить о конкретных условиях, при которых на землях сельхозназначения будет разрешено строительство гостевых домов, поскольку текст законопроекта Минсельхоза не опубликован. Алексеенко также добавил, что считает возможность строительства объектов для развития агротуризма логичным продолжением совершенствования земельного законодательства в части оборота и использования земель сельскохозяйственного назначения.

"С точки зрения бизнеса данную инициативу можно только приветствовать. Агротуризм и связанные с этим бизнес-начинания и так развиваются у нас в стране, - считает Алексеенко. - Предприниматели, развивающие такие проекты, могут серьезно выиграть, если смогут построить на своей земле небольшую гостиницу, гостевой дом, кафе, наконец. Сейчас они не могут этого сделать на законных основаниях, ведь любая постройка, если она не связана с сельхохпроизводством, может быть признана незаконным самостроем".

Поддерживает инициативу и член регионального отделения Партии роста в Самарской области, совладелец конного завода "Ермак" Кирилл Ермоленко. По его мнению, гостевые дома позволят сельхозпроизводителям привлечь на работу как узких специалистов, так и разнорабочих, деятельность которых подразумевает постоянное нахождение на территории работодателя. "Это и агрономы, и зоотехники, и ветеринарные врачи, а также механики, водители, трактористы, строители. Согласитесь, молодой специалист не всегда готов уезжать из города в сельскую местность на работу, бросая семью, даже за хорошую заработную плату", - отмечает Ермоленко.

Предприниматель считает, что само направление агротуризма имеет большой потенциал, гостевые дома на территории фермы получат "колоссальный спрос" от тех отдыхающих, кто хотел бы потратить время на отдых, а не на переезд сначала в один конец, а затем обратно. Также, по его словам, многие профильные специалисты сельскохозяйственной отрасли изучают теорию в учебных заведениях, а практикой практически не занимаются, хотя у многих есть в этом потребность. "Здесь опять же возникает самая большая проблема, где жить в течение 2-8 недель практики. И тут роль гостевых домов будет востребована", - заключил Ермоленко.

Какие есть риски, если строительство разрешат

"Как отмечал и президент, это "тонкая тема". Нельзя допустить злоупотреблений, чтобы на сельскохозяйственных землях под видом гостевых домов или семейных гостиниц строились коттеджные поселки или огромные гостиничные комплексы и санатории", - предупреждает сопредседатель комитета "Деловой России" по строительству Николай Алексеенко. Гендиректор ГК "Далпорт" Олег Николаев добавляет, что предупредить скупку сельхозземель для строительства гостиниц и жилья можно тем, что "сначала инвестор высаживает, к примеру, тот же виноград, а потом капитализируется за счет агротуризма".

"Что касается ограничений на строительство домов на пастбищах и пашнях, то скажу просто - ни один нормальный фермер никогда ничего не построит на плодородной земле, которая приносит живые деньги каждый год. Если мы говорим про явных мошенников, которые покупают угодья для коммерческой застройки, с целью перепродажи, то изначально не стоит им давать такую возможность", - считает совладелец конного завода "Ермак" Кирилл Ермоленко. По его мнению, программа должна действовать только для сельхозпредприятий, которые проработали на земле не менее пяти лет.

Ограничения, которые планирует ввести Минсельхоз (запрет на строительство гостевых домов на пашнях и пастбищах - прим. ТАСС), сложно реализуемы, так как другой свободной земли в сельском хозяйстве практически нет, обращает внимание сопредседатель Московского областного регионального отделения "Деловой России" Роман Харланов. Эксперт указывает на то, что фермерам предлагают строить на территориях, свободных от сельхозоборота, а свободной земли в сельском хозяйстве практически нет.

"Учитывая, что свободных земель нет - инициатива кажется формальным ответом на недавнее предложение Ростуризма ввести обязательную классификацию гостевых домов для вывода этого бизнеса из тени. Данная инициатива также вызвала волну критики своей непродуманностью и отсутствием конкретики. Предприниматели не видят для себя плюсов от классификации из-за отсутствия профита (прибыли - прим. ТАСС) для бизнеса, ясных процедур и понятного налогообложения", - добавляет Харланов.

Как развивать

Для развития аграрного туризма нужно прописать ясную и простую процедуру перевода земель из сельхозоборота и обратно, считает Харланов. Нужно дать возможность предпринимателям самим решать, где и как строить гостевые дома. "Также необходимо распространить действие сельской ипотеки на данные объекты. Возведение самих гостевых домов - это небольшая часть процесса организации агротуризма. Значительная часть средств уйдет на создание инфраструктуры, особенно в условиях, когда Ростуризм планирует ввести обязательную классификацию гостевых домов", - считает эксперт.

Советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина Антон Свириденко считает, что должна быть реализована выдача разрешений на специализированное строительство. По его мнению, теме регулирования агротуризма необходимо уделять большее внимание, нежели сегодня, и начать стоит, прежде всего, с проработки специальных упрощенных правил производства продукции в рамках агротуризма.

Необходимо акцентировать разрешение строить гостевые дома в хозяйствах законченного цикла, где представлен весь процесс - от выращивания до брендированного продукта, добавляет гендиректор ГК "Далпорт" Олег Николаев.

"На мой взгляд, решения по такому вопросу должны быть полностью выверенными, необходимо выработать четкие критерии относительно того, что можно строить не во вред природе и сельскому хозяйству. При этом, вероятно, нужно учитывать специфику отдельно взятого региона", - заключил сопредседатель комитета "Деловой России" по строительству Николай Алексеенко.