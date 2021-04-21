Путин: инфраструктурные займы застройщикам будут выдавать по ставке 3-4% годовых

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Ставка по займам для застройщиков на создание инфраструктуры при возведении жилых кварталов составит 3-4% годовых, кредиты будет предоставлять институт развития ДОМ.РФ за счет субсидий из федерального бюджета. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"За счет субсидий федерального бюджета ДОМ.РФ сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке, порядка 3-4% годовых. Пилотными проектами для отработки такой модели станет строительство жилых кварталов в Туле, Тюмени, Сахалинской области, на Кузбассе", - сказал Путин.

Президент отметил, что ДОМ.РФ будет заниматься размещением инфраструктурных облигаций. "Такой механизм отработан, в целом функционирует хорошо, предоставлять эти ресурсы застройщикам необходимо в виде целевых займов", - добавил он. Также, по словам Путина, рост жилищного строительства, благоустройство городов и поселков являются важнейшими направлениями для развития городов.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.