Хуснуллин допустил досрочное достижение ввода 120 млн кв. м жилья при росте экономики

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Национальная цель по ежегодному вводу 120 млн кв. м жилья может быть достигнута раньше 2029 года при росте экономики и доходов населения, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала " Россия-24 " по итогам Послания президента РФ Федеральному собранию.

"За счет комплексных решений мы шаг за шагом, планомерно идя, считаем, что к 2029 году мы выйдем на объем 120 млн кв. м. Если ситуация будет благоприятная, рост доходов населения будет позволять, экономика будет расти, мы выйдем на этот показатель раньше", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, объем ввода жилья оказался больше, чем в 2019 году, в первую очередь благодаря программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых. Кроме того, впервые с средины 2019 года увеличилось количество разрешений на строительство, добавил он.

"Мы весь 2020 год работали над снижением административных барьеров, над механизмами дальнейшего продления ипотеки, над увеличением скорости строительства. У нас задача - на 30% сократить срок инвестиционно-строительного цикла, чтобы от идеи до регистрации недвижимости на 30% сократить сроки", - сказал Хуснуллин.

Президент РФ Владимир Путин в среду в послании парламенту напомнил об амбициозной цели - ежегодно вводить порядка 120 млн кв. м. Он добавил, что чем больше будет строиться жилья, тем доступнее оно будет для российских семей.