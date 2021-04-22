Объем зарегистрированных в Москве ДДУ в I квартале 2021 года вырос на треть

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало свыше 30 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в первом квартале 2021 года, что на 30% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления.

"В I квартале 2021 года зарегистрировано 31 672 договора участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости - в 1,3 раза (+ 30%) больше, чем в январе-марте прошлого года (24 358)", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в столице за первые три месяца текущего года зафиксирован один из самых высоких квартальных показателей на первичном рынке недвижимости. В прошлом году сопоставимый объем был достигнут по итогам третьего квартала, когда жители столицы оформили 30,8 тыс. таких договоров.

"Именно с марта 2020 стала очевидной важность проводимой работы по модернизации электронных услуг ведомства. На примере ДДУ мы видим, что в режиме локдауна сделки онлайн были единственным вариантом оформления прав на квартиры. Подтверждает их востребованность и статистика по регистрации ДДУ: за год их число увеличилось более чем в полтора раза (+ 55%), а доля электронных обращений от общего объема зарегистрированных сделок в новостройках по итогам первого квартала увеличилась до 54%. Для сравнения: в январе-марте 2019-го данный показатель составлял 38%", - цитирует его пресс-служба.

По данным управления, в марте 2021 года в Москве зарегистрировано 12 831 договор на рынке жилой и нежилой недвижимости - на треть больше (+ 33%), чем годом ранее - 9 673. По отношению к февралю, когда было оформлено 11 258 ДДУ, показатель увеличился на 14%.

На рынке жилья в марте зафиксировано 7 935 ДДУ - в 1,2 раза (+ 16%) больше аналогичного месяца прошлого года - 6 833, в месячном выражении объем вырос на 4%. На рынке нежилья в марте отмечено максимальное за все годы количество сделок - 4 896 ДДУ. Данный показатель на 35% больше февраля - 3 617 и в 1,7 раза (+ 72%) превышает объем третьего месяца прошлого года - 2 840. Предыдущий рекорд был зафиксированный в декабре 2020 года - 4 356 ДДУ.