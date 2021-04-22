Хабаровский край получит 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья

ХАБАРОВСК, 22 апреля. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит Хабаровскому краю 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья, сообщил в четверг врио губернатора региона Михаил Дегтярев в Instagram.

"Деревянные бараки - это позор Хабаровска. На дворе 2021 год, а люди живут в средневековых условиях. Самое безобразное "пятно" - на проспекте 60-летия Октября. Давно пора переселить хабаровчан из трущоб в современные квартиры. Поэтому я договорился с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Они готовы выделить краю 2 млрд рублей. Этих средств хватит, чтобы обеспечить людей новым жильем", - написал Дегтярев.

Первые 300 млн рублей уже выделены, уточнил он. Сейчас необходимо составить детальную муниципальную программу по ветхому жилью на проспекте имени 60-летия Октября. Ее разработка поручена мэру Хабаровска Сергею Кравчуку.

По программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, на 2019-2025 годы в Хабаровском крае расселено уже 11,8 тыс. кв. м - в новые квартиры переехали 695 человек. Работа ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Сейчас в стадии реализации находится второй и третий этапы программы. На втором этапе необходимо расселить 144 помещения, в которых проживают 403 человека. Это жилой фонд в поселениях Октябрьский, Высокогорненское, Хор, Литовко, Переяславка, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. 75 аварийных помещений уже расселены. На третьем этапе будут расселены ветхие дома в поселениях Гатка, Токи, Селихино, Пивань и в Булгинском сельском поселении, городах Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Бикине. Для людей купят новые квартиры, также планируется строительство домов. Как ранее сообщали ТАСС в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, будет построено в общей сложности 24 многоквартирных дома по всему краю.

Ранее между Хабаровским краем и Фондом содействия реформированию ЖКХ было подписано дополнительное соглашение о досрочной реализации программы до конца 2022 года. Это позволит перейти к расселению жилого фонда, признанного аварийным уже после 1 января 2017 года.