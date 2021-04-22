Северной Осетии для решения проблемы обманутых дольщиков необходимо более 40 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 апреля. /ТАСС/. Более 40 млн рублей необходимо Северной Осетии для решения проблемы обманутых дольщиков, которые заключали договоры с 2007 года. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель начальника отдела жилищной политики министерства строительства и архитектуры республики Андрей Гутнов.

"В настоящее время в республике шесть проблемных объектов, застройщики которых признаны банкротами. Из них фактически по одному из них уже выплачиваются компенсации гражданам, которые подали заявления. На решение проблемы дольщиков оставшихся пяти домов необходимо более 40 млн рублей", - сказал Гутнов.

Все дома начали строить во Владикавказе с 2007 года. В реестр обманутых дольщиков в Северной Осетии входят около 500 жителей. Из регионального бюджета для выплаты компенсаций дольщикам и для завершения строительства было выделено 28 млн рублей. Власти региона также готовы выделить субсидии Фонду защиты прав участников долевого строительства, чтобы софинансировать работы по достройке домов.

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил изыскать средства в республиканском бюджете для решения проблемы обманутых дольщиков без урезания других социально значимых расходов.

Также для решения проблемы власти Владикавказа освободили от арендной платы за земельные участки застройщиков, которые будут завершать возведение долгостроев.