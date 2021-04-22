В России создали департамент промышленного строительства

СОЧИ, 22 апреля. /ТАСС/. Департамент, который займется развитием промышленного строительства, появился в составе Минстроя России. Об этом сообщил в четверг замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков в ходе деловой программы Международного строительного чемпионата.

"Мы промышленным строительством по каким-то причинам долгое время не занимались. <...> Мы нарабатывали эту компетенцию в течение двух лет и сейчас это завершилось тем, что у нас появился департамент промышленного и гражданского строительства", - сказал он на пленарном заседании "Применение инновационных систем управления и технологий в сфере промышленного строительства".

В первой половине марта о планах по созданию такого департамента сообщал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он отмечал, что до этого ни один орган исполнительной власти не занимался промышленным строительством. Однако, по его словам, сегодня направление требует пристального внимания в России, включая корректировку нормативной базы.