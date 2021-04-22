"Сбер" планирует освоить лимит на кредиты по проектам жилья с низкой маржой за II квартал

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Сбер" планирует потратить выделенный лимит финансирования на низкомаржинальные проекты строительства жилья до конца первого полугодия 2021 года. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах конференции "Сбера" для девелоперов жилой недвижимости.

"Я думаю, что мы оперативно в течение второго квартала этот лимит [по программе низкомаржинальных проектов жилья] весь освоим", - сказал Попов. В целом "Сбер" получил лимит в 3 млрд рублей по программе выдачи финансирования низкомаржинальным проектам строительства жилья.

Кроме того, по программе "Сбер" одобрил 400 млн рублей на первый проект в Энгельсе Саратовской области. По словам Попова, в планах банка есть финансирование проектов в Вологодской, Челябинской и Саратовской областях.

Осенью 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы субсидирования процентной ставки по кредитам застройщиков. В 2021 году на финансирование программы выделено 6,2 млрд руб., оператором выступает ДОМ.РФ. Ожидается, что реализация программы позволит дополнительно построить несколько миллионов квадратных метров жилой недвижимости в регионах с низкими темпами ввода многоквартирных домов.

По условиям программы, кредитные организации - участники программы будут предоставлять проектное финансирование по льготной ставке застройщикам по объектам с низкой маржинальностью. Возмещение недополученных доходов будет осуществляться за счет бюджетных средств. Планируемая стоимость строительства проекта в соответствии с проектной декларацией застройщика ограничена 500 млн руб., однако этот критерий программы может быть пересмотрен. Строительство должно вестись в тех регионах, где среднедушевые доходы за первый квартал 2020 года на 15 или более процентов ниже среднедушевых доходов в целом по России.

Как ранее поясняли в Минстрое России, в тех регионах, где маржа между себестоимостью квадратного метра и ценой продажи невысокая, у застройщиков возникает проблема получения проектного финансирования. Банки, как правило, дают проектное финансирование, если маржа составляет не менее 15%. Без государственной поддержки жилищное строительство в таких регионах может исчезнуть, отмечали в министерстве.