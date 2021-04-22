Минстрой планирует повысить престиж строителей за счет роста технологичности стройотрасли

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 апреля. /ТАСС/. Престиж строительных специальностей повысится за счет роста технологичности стройотрасли, это можно было бы учесть в рамках направления "Агрессивное развитие инфраструктуры", которое прорабатывается в новой стратегии социально-экономического развития России до 2030 года. Такое мнение высказал в четверг замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков в ходе деловой программы Международного строительного чемпионата.

"Показатель предложен, и мне кажется, им точно надо пользоваться - стройка как коллективный работодатель, работать в стройке должно быть престижно. Стройка пока ассоциируется с низкой квалификацией труда, а на самом деле это сейчас одна из самых высокотехнологичных отраслей и дальше будет еще более технологичной", - сказал он, выступая на пленарном заседании "Применение инновационных систем управления и технологий в сфере промышленного строительства".

По словам замминистра, этот вопрос обсуждается в рамках направления "Агрессивное развитие инфраструктуры", которое прорабатывается в новой стратегии социально-экономического развития России до 2030 года и в последние месяцы обсуждается в правительстве РФ с экспертами.

По словам Волкова, пока в рейтинге 50 лучших работодателей России по версии журнала Forbes находится только одна крупная строительная компания из России (ФСК), а должно быть, по его мнению, не менее пяти.

В конце осени 2020 года сообщалось, что "Яндекс" с итоговым баллом 63,9 (10 227 сотрудников) возглавил рейтинг 50 лучших работодателей России по версии журнала Forbes. Вторую строчку заняла алмазодобывающая компания "Алроса" с 63,7 балла (32 732 сотрудника), на третьем месте - Тинькофф банк, заработавший 61,2 балла (25 641 сотрудник). Четвертое место занял "Сибур холдинг", итоговый балл - 61,1 (23 тыс. сотрудников), пятое - Газпромбанк, 60,5 балла (21 562 сотрудника).

В рейтинг вошли компании, получившие максимальные баллы по следующим метрикам: зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, востребованность, забота об экологии и благотворительность. Также влияние на итоговый балл оказал опрос экспертов.