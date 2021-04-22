Moody’s ожидает роста долговой нагрузки ипотечных заемщиков в России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Долговая нагрузка заемщиков по вновь выданным ипотечным кредитам может увеличиться при продолжении роста цен на недвижимость, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Moody’s.

"Если цены на недвижимость будут расти и дальше, а реальные доходы населения останутся низкими, долговая нагрузка заемщиков по вновь выданным ипотечным кредитам увеличится, - приводит пресс-служба слова младшего вице-президента - аналитика агентства Moody’s Марии Малюковой.

При этом в агентстве прогнозируют, что рост ипотечного кредитования в России замедлится с 21% в 2020 году до 15% в 2021 году, когда будет завершена госпрограмма льготного ипотечного кредитования под 6,5%. Также на замедление роста ипотечного портфеля может повлиять повышение ЦБ РФ ключевой ставки в 2021 году. Продолжение роста ипотечного кредитования двузначными темпами на фоне снижения доступности жилья может нести риски для крупнейших банков в этом сегменте, считают аналитики. К таким банкам относятся в основном государственные банки, дочерние иностранные банки Росбанк и Райффайзенбанк, а также крупнейший частный банк Альфа-банк.

По мнению аналитиков, доступность жилья в России ухудшается из-за увеличения разрыва между доходами граждан и ценами на недвижимость. Снижение доступности жилья в России несет кредитные риски для банков в секторе ипотечного кредитования.

"Хотя риски качества активов ипотечного сектора в настоящее время сдержаны, они могут возрасти, если банки ослабят стандарты андеррайтинга для сохранения высоких темпов роста кредитования", - предостерегают эксперты.