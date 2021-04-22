Финансирование расселения аварийных домов в Самарской области увеличат на 1,1 млрд рублей

САМАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Самарской области в этом году направят порядка 3 млрд рублей для переселения жителей из аварийного жилищного фонда, что на 1,1 млрд рублей больше показателя за 2020 год, сообщил ТАСС первый заместитель министра строительства региона, главный архитектор области Анатолий Баранников. Число жителей, которое обеспечат жильем, увеличится на 17,4% и превысит 3 тыс. человек.

"В рамках программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области в 2021 году планируется расселить 3,03 тыс. человек. <…> Общий объем финансирования на 2021 год составляет более 2,9 млрд рублей, в том числе средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - более 2,1 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

За 2020 год из аварийного жилья переселили порядка 2,6 тыс. самарцев. На эти цели было направлено порядка 1,8 млрд рублей, включая более 1,2 млрд рублей средств фонда. "Самарской областью подготовлено для подписания с фондом дополнительное соглашение о досрочном завершении до 01.01.2024 года государственной программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, которая была рассчитана до 2025 года", - сообщил Баранников и добавил, что всего осталось расселить порядка 19,6 тыс. самарцев.

В областном министерстве строительства отметили, что все жилые помещения, предусмотренные для переселения жителей, расположены в границах населенных пунктов Самарской области, а также обеспечены всей необходимой социальной и транспортной инфраструктурой.

Проблема аварийного жилья в регионе

По словам Баранникова, самые большие объемы аварийного фонда приходятся на Самару, где он составляет 41% от общего объема в регионе, а также в Сызрани (22%).

С начала 2021 года в Самаре зафиксировано два инцидента с обрушением стен в домах, признанных аварийными. Первый случай произошел в середине марта, когда обрушилась стена дома 1909 года постройки в Ленинском районе Самары, площадь обрушения составила 120 кв. метров. Второй случай произошел 14 апреля, когда обрушилась стена дома на площади 12 кв. метров в Самарском районе Самары. В обоих случаях погибших и пострадавших нет.

После первого ЧП глава региона Дмитрий Азаров поручил администрации Самары встретиться с жителями аварийных домов и изучить их позицию по поводу переезда в другое жилье. Кроме того, он обратил внимание на качество маневренного фонда. Азаров поручил изучить потребность в нем и разработать программу строительства нового жилья для временного размещения людей.