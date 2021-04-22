ЦБ напомнил о риске перегрева ипотечного рынка из-за продления льготной программы

"С нашей точки зрения, та программа, которая была введена в период кризиса, она была именно антикризисной, и она, конечно, носила и носит временный характер, поэтому, если мы говорим о продлении, то это должна быть трансформация этой программы. И она должна носить уже такой более адресный, направленный, социальный характер, в противном случае мы с вами придем к тому, что рынок будет перегрет", - отметил Полякова.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что льготная программа ипотеки может быть продлена максимум до конца 2021 года, и в ограниченном числе регионов. В ЦБ считают, что программу нужно сохранять в тех регионах, где льготная ипотека не привела к негативным эффектам, в том числе с точки зрения снижения доступности жилья, разгона цен на жилье и формирования предпосылок ипотечного пузыря.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса.