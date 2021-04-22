Свыше 800 млн рублей направили за восемь лет власти Адыгеи на жилье для детей-сирот

МАЙКОП, 22 апреля. /ТАСС/. Свыше 800 млн рублей направили власти Адыгеи на обеспечение жильем детей-сирот в период с 2013 по 2020 год. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов на встрече с первым заместителем министра финансов РФ Леонидом Горниным.

"Говоря о реализации госпрограммы по обеспечению жильем детей-сирот, Мурат Кумпилов отметил, что на эти цели с 2013 по 2020 год из всех уровней бюджетов направлено свыше 800 млн рублей", - сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

Всего за этот период жильем был обеспечен 861 человек. "Вместе с тем в текущем году право на получение жилья наступает у 417 детей-сирот, для решения этого актуального вопроса Адыгее необходимо допфинансирование из федерального бюджета в размере 428 млн рублей", - продолжили в пресс-службе.

Там также сообщили, что на встрече был рассмотрен вопрос о дальнейшей реконструкции очистных сооружений в Майкопе, включающей в себя три масштабных комплекса. "При поддержке правительства РФ с 2019 года и по настоящее время здесь ведется строительство первого пускового комплекса мощностью 40 тыс. кубометров в сутки", - сказали в пресс-службе. Так, "для завершения работ, предусмотренных на 2021-2022 годы республике необходимо свыше 1,3 млрд рублей, в том числе на 2021 год - 446,2 млн рублей".