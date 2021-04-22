В Кировской области планируется переселить из аварийного жилья более 1,2 тыс. человек

КИРОВ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают в 2021 году переселить из аварийного жилья 1202 человека из 506 помещений, для этого построят семь домов и приобретут жилье на вторичном рынке. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства области.

"В 2021 году на переселение планируется направить 893 млн рублей. Средства выделяются корпорацией - фондом содействию развития жилищно-коммунального хозяйства. Софинансирование из областного бюджета составит более 79 млн рублей. Запланировано переселить 1 202 человека из 506 аварийных жилых помещений площадью более 20 тыс. кв. м, для этого планируется построить семь жилых многоквартирных домов площадью 20,2 тыс. кв. м для переселения более 1 100 человек, все они должны быть сданы в 2021 году", - говорится в сообщении.

Новые дома построят в Зуевском, Опаринском, Слободском районах и в городе Кирове. Также власти намерены купить жилье на вторичном рынке в Кирсинском, Мурашинском, Уржумском городских поселениях, Просницком сельском поселении, Зуевском и Оричевском районах и городе Котельниче, это позволит обеспечить новым жильем еще 100 человек.

В рамках нацпроекта в Кировской области переселяют граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Программа переселения рассчитана на 2019-2025 годы. За эти годы на переселение в регионе будет направлено 4 млрд рублей, что позволит переселить более пяти тысяч граждан из аварийных жилых помещений площадью 105 тыс. кв. м. В 2020 году в Кирове введены в эксплуатацию два многоквартирных дома общей площадью 18,2 тыс. кв. м. Кроме того, на рынке жилья приобрели 151 жилое помещение общей площадью более 6 тыс. кв. м.