Минстрой заявил о планах синхронизировать программы создания инфраструктуры в регионах

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Государственные программы по созданию в регионах транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры планируется синхронизировать. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в кулуарах Дня открытых дверей Сахалинской области.

"Планируется синхронизация всех программ, которые сегодня есть во всех нацпроектах, которые могут влиять на ускоренное обеспечение земельных участков транспортной, социальной и инженерной инфраструктурой. То есть это и [выделение] прямых денег, заемные деньги, субсидирование, погашение купона, если [речь идет об инфраструктурных] облигациях. Все будет синхронизировано в те площадки, которые губернаторы представят, как точки роста в своих регионах", - сказал Стасишин.

По его словам, в рамках направления "Агрессивное развитие инфраструктуры", которое прорабатывается в новой стратегии социально-экономического развития России до 2030 год, планируется составить так называемое "инфраструктурное меню" из всех программ разных ведомств. В частности, Стасишин отметил новый инструмент инфраструктурных облигаций, пилотные проекты которого планируется запустить в Туле, Тюмени, на Сахалине. В то же время рассматриваются площадки под создание инфраструктуры с помощью облигаций рассматриваются площадки в Липецке, Хабаровске, Московской области, Ленинградской области, Екатеринбурге, Калуге, прокомментировал агентству замглавы Минстрой РФ.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил, что средства Фонда национального благосостояния и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы России. Кроме того, по словам президента, ставка по займам для застройщиков на создание инфраструктуры при возведении жилых кварталов составит 3-4% годовых, кредиты будет предоставлять институт развития ДОМ.РФ за счет субсидий из федерального бюджета.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.