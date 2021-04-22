В Крыму запустят программу стимулирования жилищного строительства в 2021 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма в 2021 году запустят программу стимулирования индивидуального жилищного строительства, благодаря которой каждый крымчанин сможет получить участок под строительство по цене значительно ниже рыночной. Об этом в четверг сообщил в эфире телеканала "Крым 24" заместитель председателя совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, поручил предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства в России.

"В этом году мы запускаем в своем роде уникальную для нашей республики программу. <…> Это программа стимулирования индивидуального жилищного строительства. Каждый крымчанин сможет по льготной цене получить земельный участок при условии, что он в течение пяти лет построит себе свой индивидуальный частный дом. Цена участка будет в разы занижена от ее реальной рыночной стоимости", - сказал Кабанов.

Вице-премьер Крыма отметил, что власти уже подобрали стартовую территорию площадью более 100 га, на которой будет создано более 1 тыс. участков под индивидуальное жилищное строительство.

Кабанов в четверг сообщил журналистам, что темпы строительства жилья в Крыму должны быть увеличены в 2 раза в ближайшие три года. Он отметил, что перспективные земельные участки для этого сформированы. По словам Кабанова, ввод в эксплуатацию новых объектов сможет стабилизировать цены на рынке недвижимости.

Согласно данным Крымстата, в прошлом году ввод жилых домов составил 775,801 тыс. кв. м, из них 195,019 тыс. кв. м было введено в многоквартирных жилых домах и 580,782 тыс. кв. м - как индивидуальное жилищное строительство. По информации Кабанова, плановый показатель по увеличению объема жилищного строительства в этом году составляет 741 тыс. кв. м.