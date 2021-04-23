Строительство жилого района на 7 тыс. жителей начнется в центре Кемерова в 2021 году

КЕМЕРОВО, 23 апреля. /ТАСС/. Новый жилой микрорайон на 7 тыс. жителей будет построен в Кемерове на набережной реки Томь рядом с Сибирским кластером искусств. Под застройку выделен участок ранее неблагоустроенной территории площадью около 25 га, сообщил ТАСС начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Василий Мельник.

"Заключен договор на комплексное устойчивое развитие территории до 2034 года с застройщиком "СДС-Строй", который с 2021 года планирует начать строительство жилого района "Притомский" общей площадью свыше 150 тыс. кв. м жилья. Расчетное количество жителей составит более 7 тыс. человек", - сказал Мельник.

Он отметил, что сейчас разрабатывается и согласовывается концепция застройки. Планируется строительство многоквартирных домов, объектов социального назначения. По одну сторону от нового жилого района к 2024 году будет построен музейно-театральный комплекс культурного кластера, с другой стороны строятся ледовый дворец "Кузбасс", многофункциональный спорткомплекс "Кузбасс-арена" а также Московская площадь. Планируется, что все социальные объекты свяжет между собой новая благоустроенная набережная.

Комплексное освоение этой территории в центре Кемерово началось с 2019 года. Общественные пространства и ледовый дворец должны быть сданы летом текущего года и стать основными площадками для празднования 300-летия с начала промышленного освоения Кузбасса, которое состоится 6 июля.