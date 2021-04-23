Минстрой планирует упростить и стандартизировать модульное домостроение в России

СИРИУС /Федеральная территория/, 23 апреля. /ТАСС/. Модульное строительство должно быть упрощено и стандартизировано в России, соответствующий свод правил планирует создать Минстрой. Об этом сообщил в пятницу журналистам замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков в кулуарах Международного строительного чемпионата.

При модульном строительстве здание возводится на площадке по принципу конструктора из заранее изготовленных на заводе модулей, что существенно ускоряет цикл строительства.

"Мы должны предъявить другие требования к способам приемки, контроля для модульного домостроения, чтобы создать соответствующие технологии, преимущества в части административных барьеров. То есть, условно, если я строю дом за восемь часов, пусть даже за восемь недель, то я не должен проходить согласование три года", - сказал замминистра.

По словам Волкова, пока в России практически нет преимуществ для модульного строительства, методы оценки, надзора, испытания одинаковы как для модульного домостроения, так и домостроения из штучных элементов. "Вопрос связан с определением терминологии, правил, и чтобы при этом безопасность была соблюдена. Этим мы занимаемся плотно, делаем соответствующий свод правил. Сроки - следующий год", - сказал Волков, уточнив, что речь идет не только о нормативно-правовом регулировании, но и стандартизации.