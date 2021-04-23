Эксперты обсуждают с кабмином создание операторов ИЖС во всех регионах к 2025 году

СИРИУС /Федеральная территория/, 23 апреля. /ТАСС/. Региональные операторы индивидуального жилищного строительства (ИЖС) могут быть созданы к 2025 году в каждом субъекте РФ. Об этом ТАСС сообщил в пятницу президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков в кулуарах Международного строительного чемпионата.

Соответствующее предложение в последние месяцы обсуждается в правительстве РФ с экспертами в рамках направления "Агрессивное развитие инфраструктуры", которое разрабатывается в составе стратегии социально-экономического развития России до 2030 года. НОСТРОЙ входит в состав экспертной группы по агрессивному развитию инфраструктуры.

"Операторы должны быть в каждом субъекте. 15 операторов - первый шаг, который планируется реализовать до конца этого года. И до конца 2024-го - во всех субъектах РФ должны быть такие операторы", - сказал Глушков.

По его словам, первых операторов планируется создать в субъектах с наработанной практикой ИЖС - таких как, например, как Белгородская, Липецкая, Ленинградская, Московская области. Такие операторы будут формировать земельный банк, выступать заказчиками строительства инженерных сетей, а также заниматься техническим присоединением участков к сетям по фиксированной стоимости, пояснил Глушков. "Есть достаточно большой пласт различных юридических лиц со стопроцентным краевым или муниципальным участием, которые эту функцию могли бы на себя взять", - добавил президент НОСТРОЙ.

В среду, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства в России. На прошлой неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании Путина с руководством правительства РФ, где подводились итоги реализации посланий президента РФ Федеральному собранию 2019 и 2020 годов, рассказывал, что программа поддержки ИЖС начнет работать в России до конца 2021 года. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин ранее отмечал, что без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.