Эксперты допустили преобразование Фонда дольщиков в госдевелопера

СИРИУС /Федеральная территория/, 23 апреля. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства могут преобразовать в государственного девелопера после 2025 года, когда, согласно планам, в России не останется ни одного обманутого дольщика. Об этом ТАСС сообщил в пятницу президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков в кулуарах Международного строительного чемпионата.

Соответствующее предложение обсуждается в правительстве с экспертами в рамках направления "Агрессивное развитие инфраструктуры", которое разрабатывается в составе стратегии социально-экономического развития России до 2030 года. НОСТРОЙ входит в состав экспертной группы по агрессивному развитию инфраструктуры.

"У Фонда защиты прав дольщиков временная функция. В рамках стратегии агрессивного развития к 2025 году он должен выполнить свою функцию, там есть лозунг "Я больше не обманутый дольщик". Поэтому можно на его базе формировать фонд госзаказчика. Не единого заказчика государственных объектов, а такого "государственного девелопера". Это логика, которая есть в стратегии", - сказал Глушков.

О фонде

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создали в 2017 году. Его работа направлена на повышение гарантии защиты прав граждан, деньги которых застройщики привлекают для стройки многоквартирных домов. Фонд гарантирует пострадавшим от недобросовестных застройщиков завершение строительства жилья и получение квартиры или возврат вложенных денег. Расходы на эти цели финансируются из федерального бюджета.

Сегодня в Единый реестр проблемных объектов включено почти 2,9 тыс. долгостроев жилой площадью более 17 млн кв. м в 73 регионах России. Ранее пресс-служба Фонда защиты прав дольщиков сообщила, что в целом в России насчитывается более 121 тыс. обманутых дольщиков. В 2021 году фонд планирует принять решения по 257 долгостроям.