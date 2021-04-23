ГП предложила ужесточить ответственность за контроль строительства долевого жилья

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России предложила правительству ужесточить ответственность за строительный контроль возводимого долевого жилья. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

"Нередко причины долгостроя связаны с ненадлежащим осуществлением застройщиками и привлекаемыми ими организациями строительного контроля, от качества которого в том числе зависит и безопасность возводимых объектов", - отметил Краснов. В связи с этим, по его словам, Генпрокуратура предложила проработать вопрос о совершенствовании строительного контроля путем законодательного установления дополнительных квалификационных требований к осуществляющим его лицам, введения их аттестации и усиления ответственности за ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей.

Краснов напомнил, что проблемы дольщиков все еще не решены - в прошлом году прокуроры выявили более 11 тыс. нарушений в этой сфере, оказали содействие завершению строительства 569 проблемных объектов и восстановлению прав свыше 70 тыс. граждан. "В свете поручений главы государства мы продолжим контролировать сферу жилищного строительства, беспрепятственное подключение домохозяйств к газовым сетям и другим источникам энергии", - пообещал генпрокурор.