Мутко сообщил, что россияне вложили в покупку строящегося жилья 4 трлн рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россияне вложили в покупку строящегося сегодня в России многоквартирного жилья 4 трлн рублей. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, его слова приводит пресс-служба компании.

"По нашим данным, на 19 апреля было приобретено уже 42 млн кв. м строящейся жилплощади на сумму 4 трлн рублей", - отметил Мутко. По его словам, россияне охотнее покупают жилья в строящихся многоквартирных домах, что связано с рыночным снижением ставок по ипотеке и льготной программой на новостройки под 6,5% годовых.

Гендиректор ДОМ.РФ также считает, что спрос на новостройки также обеспечивается за счет перехода на проектное финансирование и механизм счетов эскроу. "По данным совместного опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ, проведенного в прошлом году, 77% респондентов считают, что благодаря эскроу риски покупателя жилья на стадии строительства снизились", - добавил Мутко.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, за последние восемь месяцев объем жилья, выведенного на рынок, вырос на 51% в годовом выражении и составил 23,2 млн кв. м. В целом сегодня в России в стадии строительства находится 92,5 млн кв. м жилья в многоквартирных домах, 54,6 млн кв. м из них строится с использованием счетов эскроу.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.