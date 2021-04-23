Интерес к аренде загородного жилья перед майскими праздниками вырос в 2,5 раза

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Интерес россиян к краткосрочной аренде загородных домов в целом по России вырос в 2,5 раза перед началом туристического сезона и майских праздников. Такие данные приводятся в исследовании "Авито недвижимость".

"В целом по стране на конец апреля 2021 года спрос на посуточную аренду загородной недвижимости вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - говорится в исследовании. При этом в апреле 2020 года также наблюдался высокий интерес к загородной недвижимости на фоне режима самоизоляции и ограничений из-за пандемии коронавируса.

В частности, аналитики отмечают, что интерес к посуточной аренде таунхаусов в конце апреля 2021 года вырос в 3,2 раза, дач - в 2 раза, домов - в 2,6 раза, коттеджей - в 2,2 раза. Среди регионов наиболее заметный рост заинтересованности в аренде загородной недвижимости зафиксирован в Московской области и Приморском крае (в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом). Увеличение потребительского спроса наблюдается и в Крыму (в 3,5 раза).

По отдельным видам загородной недвижимости сильно вырос интерес к краткосрочной аренде таунхаусов в Калининградской области (в 11,4 раза), Татарстане (в 8 раз), в Красноярском крае (в 6,6 раза), коттеджей в Бурятии (в 13 раз) и Северной Осетии (в 6,6 раза), домов в Забайкальском крае (в 28 раз), в Кабардино-Балкарии (в 7,7 раза).

Ранее аналитики "Авито недвижимость" отмечали, что средняя цена на краткосрочную аренду загородной недвижимости по России выросла почти на треть - до 4,5 тыс. рублей в сутки. При этом дачу можно снять в среднем за 3,5 тыс. рублей в сутки, таунхаус или дом - за 3 тыс. рублей, коттедж - за 7 тыс. рублей.