Почти 6 тыс. ключей выдали обманутым дольщикам в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. ключей от квартир выдали участникам долевого строительства в Московской области с начала года, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

"С начала текущего года ключи от квартир получили 5 948 обманутых дольщиков, проживающих в 45 многоквартирных домах", - сказали в пресс-службе.

Также в министерстве рассказали, что в пятницу министр жилищной политики Московской области Инна Федотова совместно с главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым, а также представителями регионального фонда по защите прав дольщиков и Главгосстройнадзора провели совещание на территории 16 корпуса Новокосино-2 в Реутове, где насчитывается около 1,4 тыс. дольщиков.

"От граждан, которые являются участниками долевого строительства 16 корпуса Новокосино-2 в Реутове, поступают обращения. Они хотят владеть большей информацией о том, как достраивается объект. Мы приняли решение - взять на жесточайший контроль все, что здесь происходит, контролировать наличие рабочих и техники. Будем общаться и предоставлять вместе с главой информацию дольщикам", - привели в министерстве слова Федотовой.

Отмечается, что завершение строительства дома осуществляется региональным фондом по защите прав дольщиков в соответствии с 218 федеральным законом. Подрядная организация, выбранная на конкурсной основе, ООО "Стройкомплекс", входящая в состав ГК "Гранель", приступила к строительным работам. Завершить строительство объекта и выдать ключи дольщикам планируется в первом квартале 2023 года.

Всего на 2021 год в Подмосковье запланирована выдача более 20 тыс. ключей.