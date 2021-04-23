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ЦБ фиксирует некоторые признаки перегрева на ипотечном рынке

Спрос на ипотеку и жилье для инвестиций растет достаточно быстро, в то время как качество ипотечных кредитов снижается, заявил регулятор

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Банк России фиксирует некоторые признаки перегрева на ипотечном рынке, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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"Мы считаем, что некоторые признаки перегрева уже есть на этом [ипотечном] рынке. Достаточно быстро растет спрос на ипотеку и на жилье инвестиционного плана, и видим некоторое снижение качества ипотечных кредитов", - пояснила она.

"Мы в прошлом году в условиях пандемии снизили надбавки, например для кредитов с первоначальным взносом от 15% до 20% и сейчас считаем необходимым вернуться к препандемическим уровням и сейчас будем обсуждать это с участниками рынка. И вы знаете нашу позицию касательно льготной ипотеки - мы видим, что цены на жилье выросли гораздо выше инфляции, и, по предварительным данным за I квартал, рост цен продолжается. Здесь, конечно, нужно нормализовать темпы роста ипотеки, <…> банки должны учитывать все риски, связанные с такими кредитами", - добавила глава регулятора.

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