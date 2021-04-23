Петербург за три года потратит 12 млрд рублей на покупку квартир для сирот и инвалидов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Петербурга выделили почти 12 млрд рублей на покупку квартир в государственную собственность в 2021-2023 годах. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

"Александр Беглов внес изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2019 № 501. Постановлением выделяются бюджетные инвестиции на приобретение в 2021-2023 годах жилых помещений в государственную собственность Санкт-Петербурга на аукционах, которые проводит комитет имущественных отношений. Для приобретения жилых помещений выделяются бюджетные средства в следующем размере: в 2021 году - 5 702 948,2 тыс. рублей; в 2022 году - 4 286 660,6 тыс. рублей; в 2023 году - 2 027 942,3 тыс. рублей", - сообщила в пятницу пресс-служба администрации губернатора.

Постановление поможет обеспечить жильем детей-сирот, инвалидов и других социально незащищенных граждан.

Как пояснили в пресс-службе, в постановлении изменяется порядок оплаты по госконтрактам в части использования счетов эскроу, это позволит оплачивать полную стоимость контракта после его государственной регистрации. В соответствии с новым нормативом, принятым правительством города в марте, стоимость 1 кв. м жилья не должна превышать 130,8 тыс. рублей. Такие условия сделают аукционы более привлекательными для застройщиков.