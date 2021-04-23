В Минстрое указали на нехватку 600 тыс. квалифицированных строительных кадров

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Регионы России и крупные компании подали заявили о потребности в 600 тыс. специалистах в строительной сфере, сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности государств - участников СНГ.

"Мы настроены квалифицированные кадры сюда к нам приглашать. <…> Потому что запросы есть, у нас сегодня заявки от органов исполнительной власти субъектов РФ и от крупных компаний составляют почти 600 тыс. специалистов, которые необходимы в разных направлениях", - сказал Файзуллин.

Он подчеркнул, что Минстрой России готов плотно работать в этом направлении со своими коллегами из СНГ. По словам министра, в России реализуются крупные строительные проекты, которые требуют подготовленных трудовых ресурсов.

Ранее в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщил, что правительство России в ближайшее время доработает механизм массового ввоза мигрантов для восполнения дефицита строителей. Он уточнял, что алгоритм точечного ввоза иностранной рабочей силы, который был организован в конце 2020 года, сложен в исполнении для компаний. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в начале марта отмечал, что решение кадровой проблемы на стройках происходит в ведомстве в "ручном управлении".

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщал журналистам, что дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России, обусловленный в том числе закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих, в целом достигает 1,5-2 млн человек. При этом он пояснял, что зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то - в два раза.