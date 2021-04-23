Сбербанк выяснил, сколько заемщиков по льготной ипотеке на новостройки имеют детей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Около 10% клиентов, которые оформили льготную ипотеку на новостройки по ставке не более 6,5%, имеют детей, сообщила в пятницу пресс-служба Сбербанка.

"Мы наблюдаем тенденцию, что льготная ипотека действительно работает на перспективу улучшения жилищных условий, ведь семьи, у которых нет детей, а скорее всего, и собственного жилья, покупают новую жилплощадь на будущее - хотят расшириться перед рождением детей", - приводятся в сообщении слова вице-президента, директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Николая Васева.

Кроме того, согласно данным банка, 43,8% заемщиков по льготной ипотеке не состоят в браке. Среди тех, кто состоит в браке, доля клиентов с детьми составляет 7,7%, еще 2,6% заемщиков имеют детей, но не состоят в браке. Доля женщин среди ипотечных заемщиков равна 51,2%.

Как подсчитали в Сбербанке, средний размер кредита по России за все время действия льготной ипотеки превысил 2,6 млн рублей. При этом если в апреле 2020 года, когда была запущена программа, он составлял 2 млн рублей, то спустя год увеличился до 3 млн рублей.

Более трети объема всей выдачи льготной ипотеки (35,2%) приходится на квартиры стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей. Чуть больше четверти (26%) - на квартиры, которые стоят 1-3 млн рублей. На жилье по цене от 5 млн до 7 млн рублей приходится 17,4% выдачи. Наибольшим спросом пользуются квартиры площадью от 30 до 40 кв. м.

Больше всего кредитов с господдержкой Сбербанк выдал в Москве - 18% от общего объема выдачи (24 тыс. займов). Также в тройку лидеров входят Санкт-Петербург - 10,8% (19,1 тыс. кредитов) и Красноярский край - 3,9% (11,9 тыс.).

Льготная программа

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. Кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.