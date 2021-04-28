КС назвал условия, при которых суды смогут взыскивать единственное жилье должника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России постановил, что нормы Гражданского процессуального кодекса (ГПК) и закона "О банкротстве" не запрещают полностью судам взыскивать единственное жилье должника при определенных условиях. Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать взаимосвязанные положения абзаца 2 части 1 статьи 446 ГПК РФ и пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", устанавливающие имущественный иммунитет в отношении принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности жилого помещения, которое является для должника и членов его семьи, совместно проживающих в этом жилом помещении, единственным пригодным для постоянного проживания <…> не противоречащими Конституции РФ, так как они <…> не могут быть нормативно-правовым основанием безусловного отказа в обращении взыскания на жилые помещения", - говорится в документе.

Согласно постановлению суда, наложить взыскание на единственное жилье для погашения долгов можно при соблюдении ряда условий, в частности, должника нельзя оставить совсем без жилого помещения в соответствии с нормативами площади в том городе или поселке, где он живет. Также суды должны учитывать размер долга и рыночную стоимость имущества, на которое наложено взыскание. Кроме того, взыскание единственного жилья не должно вынуждать должника переезжать в другой город или поселок. Однако, как отмечается в постановлении, переезд возможен в случае согласия должника на это.

В постановлении КС также отмечается, что судом еще в 2012 году принималось решение о том, что нельзя взыскивать с должника единственное жилье. Однако в том же постановлении также была сделана оговорка, что площадь такого жилья должна быть "разумно достаточной" и тогда же КС обязал законодательные власти внести изменения в гражданское процессуальное законодательство и прописать в нем возможность взыскания жилья, когда его площадь явно превышает потребности должников.

Как отмечается в постановлении этого года, никаких изменений в законодательство внесено не было. "Предписанные изменения в законодательство в нарушение постановления Конституционного суда РФ от 14 мая 2012 года № 11-П не внесены. <…> За почти девять лет законодательные работы по этому поводу не продвинулись дальше подготовки двух законопроектов с поступлением одного из них на первое чтение", - отметили в КС.

История жалобы

Постановление принято по жалобе жителя Калужской области Ивана Ревкова, который в 1999 году одолжил знакомой крупную сумму денег. Женщина в назначенный срок деньги не вернула, а за годы ожидания возврата долг был проиндексирован и вырос до 4 млн рублей.

Ревков подал на должницу в арбитражный суд, который постановил взыскать с нее деньги, однако исполнительное производство не дало результата. Тем временем женщина купила себе квартиру площадью более 100 квадратных метров, после чего была признана банкротом. В 2020 году Ревков требовал наложить взыскание на ее квартиру, указывая, что она явно больше необходимой потребности, однако суды отказали, сославшись на то, что это единственное жилье должника.

Доводы Ревкова о том, что квартира была куплена за большую сумму, чем задолжала женщина, суд не принял во внимание. КС в своем постановлении также указал, что решения судов по делу Ревкова должны быть пересмотрены.