Хуснуллин призвал ускорить процесс межевания земель для развития ИЖС в России

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Процесс определения границ земельных участков и их регистрации необходимо ускорить для развития в России индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на круглом столе Высшей школы экономики "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски".

"Шаг для развития ИЖС - это быстрое межевание, регистрация земельных участков. Я вообще предлагаю снять космоснимок, сделать Росреестру четыре основные точки [земельного участка] и выдавать за четыре дня решение. Будут потом какие-то пересечения границ - будем разбираться, поправлять", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что ипотечный продукт для индивидуального домостроения планируется запустить до конца года, его параметры обсуждаются правительством и Банком России. Хуснуллин отметил, что на время строительства частного дома ставка по ипотеке может быть выше средней, а после завершения строительства снижена до рыночной. В целом вице-премьер назвал индивидуальное домостроение точкой роста для развития всего жилищного строительства.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля поручил предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства в России. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказывал, что программа поддержки ИЖС начнет работать в России до конца 2021 года. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отмечал, что без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.