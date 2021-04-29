Средний чек по ипотеке достиг исторического максимума

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Средний размер выданного ипотечного кредита достиг в марте 2021 года рекордных 2,92 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель вырос на 12,8%, а по сравнению с февралем 2021 года средний чек увеличился на 0,3%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Средний размер ипотечного кредита растет непрерывно фактически уже целый год, - приводит пресс-служба слова гендиректора бюро Александра Викулина. - После снижения почти на 10% весной 2020 года, в дальнейшем он не только вернулся к "допандемийному" уровню, но и превысил его".

В бюро отмечают, что росту среднего чека по ипотечному кредиту способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки - таким, как выдачи ипотеки по льготной ставке 6,5%, введенной в начале периода пандемии. Сокращение ипотечных ставок привлекло на рынок граждан с высоким кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки.

В марте 2021 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов - лидеров по объемам ипотечного кредитования бюро зафиксирован в Москве (6,23 млн рублей), Московской области (4,71 млн рублей), Санкт-Петербурге (4,12 млн рублей). Средний чек выданных ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего вырос в Санкт-Петербурге (+29,8%), Приморском крае (+21,2%), Саратовской области (+19,9%).