ДОМ.РФ предложил освободить от налога проект арендного дома для студентов ВШЭ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. ДОМ.РФ обратился к правительству Москвы с предложением освободить от налога на имущество проект арендного дома для студентов Высшей школы экономики, что позволит снизить стоимость найма, сообщил журналистам в четверг генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко во время подписания соглашения о партнерстве с ВШЭ.

"Мы переговорили с руководством Москвы, если сегодня будет принято решение такие проекты освободить от налога на имущество, это дает возможность снизить на 30% стоимость, и мы сможем уже о другой цене говорить", - сказал Мутко. Он добавил, что рентабельность проекта для ДОМ.РФ составляет около 5%.

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов отметил, что при успешной реализации проекта вуз будет выходить с предложением о его расширении на другие города. Кроме того, есть идеи от ряда ведущих университетов Москвы сделать общий студенческий городок, добавил Кузьминов.

ДОМ.РФ и Высшая школа экономики в четверг заключили соглашение, согласно которому компания передает университету арендный дом на 168 квартир в жилом комплексе "Level Амурская" на востоке Москвы. Вуз займется заселением студентов с 1 сентября. Проживание для обучающихся обойдется в 13-29 тыс. рублей за человека, предусмотрено совместное проживание.

Сегодня портфель ДОМ.РФ включает 13 арендных домов. Компания занимается развитием цивилизованного рынка аренды, который включает официальный договор аренды, контроль платежей, современную отделку, мебель. Для привлечения частных инвестиций в арендное жилье ДОМ.РФ использует закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Это первый в России подобный фонд, портфель которого состоит из недвижимости жилого сектора.

Арендное жилье является одним из механизмов решения задач нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно. Предполагается, что 30 тыс. из них заключат договоры аренды квартир на срок не менее одного года.