Нежилые помещения на общей лестничной клетке апартаментов могут разрешить делать жилыми

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Законопроект о правовом статусе апартаментов, который вводит в Жилищный, Земельный и Градостроительный кодексы понятие "многофункциональное здание", разрешает перевод нежилых помещений в жилые, если речь идет о помещениях на одной лестничной клетке. Об этом говорится в документе.

Свои метры: 10 графиков о том, как покупают жилье в России

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости, который позволит гражданам регистрироваться в них. Законопроектом, в частности, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне, предусмотрев отдельные критерии для расположения таких зданий в составе территориальных зон и требования к расположению жилых и нежилых помещений внутри зданий, говорится в пояснительной записке. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них.

"При государственной регистрации права собственности на жилое или нежилое помещение в многофункциональном здании одновременно осуществляется государственная регистрация доли в праве общей собственности на помещения, составляющие общее имущество в нем, доля в праве на земельный участок, на котором расположено многофункциональное здание. Государственная регистрация права собственности на многофункциональное здание не осуществляется", - подчеркивается в законопроекте.

"Предусматривается, что перевод нежилого помещения в жилое помещение в многофункциональном здании допускается, если в жилые помещения переводятся все нежилые помещения на лестничной площадке при условии соблюдения ограничений доступа собственников и пользователей нежилых помещений к жилым помещениям", - говорится в пояснительной записке.

Согласно пояснительной записке, положения Жилищного кодекса, которые касаются платы за жилое помещения, коммунальных услуг и взноса за капитальный ремонт, теперь касаются и апартаментов. "Положения кодекса в части регулирования жилищных отношений, в том числе связанных с управлением многоквартирными домами, формированием платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, отношений, связанных с осуществлением государственного жилищного надзора, муниципального контроля, общественного жилищного контроля, применяются к правоотношениям, связанным с многофункциональными зданиями, в состав которых входят жилые помещения", - подчеркивают авторы.

Кроме того, законопроектом регулируется предоставление собственникам помещений в многофункциональном здании права общей долевой собственности на общее имущество в многофункциональном здании. Порядок проведения общего собрания собственников помещений в многофункциональном здании аналогичен проведению общего собрания в многоквартирном доме. Требования действующего законодательства по привлечению денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов теперь распространяются и на здания с апартаментами.

Документом предусматривается внесение изменений в Градостроительный и Земельный кодексы в целях возможности размещения многофункциональных зданий в общественно-деловых зонах. Законопроект не допускает использование жилых помещений в многофункциональных зданиях в целях предоставления по договорам социального найма. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.