Эксперты: законопроект об апартаментах позволит обеспечить их социальной инфраструктурой

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Солдатова/. Внесенный в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов позволит легализовать будущий рынок этой недвижимости. В частности, регионы смогут самостоятельно устанавливать норматив по обеспеченности социальной инфраструктурой апартаментов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Группа сенаторов и депутатов в четверг внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое.

"Принципиальный момент состоит в том, что регионы смогут сами устанавливать нормы обеспеченности инфраструктурой апартаментов. Никто не мешает сделать ее полноценной, со всеми садиками и поликлиниками, или ограниченной, если речь идет об общественно-деловой зоне. То есть принятие закона не повлечет резкого влияния на рынок, однако порядка станет больше", - сказал эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Руководитель комиссии в сфере жилищной политики общественного совета при Минстрое России, президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева пояснила, что сейчас нет никакой обязанности обеспечивать апартаменты социальной инфраструктурой. При этом, по ее мнению, нормативы по территориальной доступности школ, детсадов и поликлиник для многофункциональных зданий могут быть менее жесткими, чем для многоквартирных домов.

Кроме того, в соответствии с законопроектом апартаменты предлагается продавать только по эскроу-счетам, что повысит защищенность дольщиков, считает Склянчук. Сегодня апартаменты продаются, например, как обособленное нежилое помещение общественного назначения, добавил он.

Многофункциональность зданий

Таким образом, выдвинутый сенаторами законопроект способствует устранению целого комплекса нарушений требований к строительству и будет способствовать легализации значительно выросшего в последние годы рынка апартаментов, подчеркнул глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

"Установление для апартаментов равнозначного с квартирами статуса позволит устранить целый комплекс проблем, характерных для этих объектов, в частности, проблему отсутствия социальной инфраструктуры. Мерой социальной защиты граждан становится до сих пор недоступная возможность постоянной регистрации в апартаментах. Само понятие "апартаменты" будет официально заменено на "жилое помещение", - отметил он.

При этом законопроект разрешает перевод нежилых помещений в жилые, если речь идет только о помещениях на одной лестничной клетке. Косарева считает такой подход излишне строгим, так как отличием от многоквартирного дома будет только то, что нежилые помещения будут находиться на разных этажах. "Сейчас по законодательству в многоквартирном доме нежилой этаж не может быть расположен над жилым. Концепция многофункционального здания должна предполагать более гибкий подход", - считает собеседница агентства.

Кроме того, согласно законопроекту, жилые помещения в многофункциональном здании будут приравнены к квартирам в том числе по более выгодным условиям оплаты коммунальных услуг и по налогообложению в сравнении с нежилыми помещениями. По мнению Косаревой, такой подход может оказаться неэффективным, так как он может создать экономический стимул для собственников коммерческих площадей переводить свои нежилые помещения в жилые.

Проблема прошлых лет

Один из основных нюансов - законопроект предлагает регулирование строительства будущих апартаментов, но не решает проблему уже существующей недвижимости такого формата. Эксперты надеются, что в этой части законопроект будет дополнен ко второму чтению. По мнению Косаревой, уже построенные апартаменты должны быть признаны жилыми помещениями, если они отвечают требованиям безопасности.

"Если они расположены в безопасных местах, не рядом с вредным производством, не в экологически защищаемой зоне, не в охранной зоне объекта культурного наследия, то можно разрешить признавать такие здания многофункциональными и переводить нежилые помещения в жилые по определенным правилам, и главное из них - безопасность, в особенности пожарная", - сказал она.

Так, жители существующих апартаментов не должны оказаться брошенными, уверен Склянчук. "Очевидно, что их права ущемлены из-за того, что они купили квартиры в нежилье. Зачастую это были семьи, которых привлекала доступная цена, но они не знали о подводных камнях. Минстрой, законодатели и регионы не должны о них забывать", - подчеркнул он.

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, который является одним из авторов законопроекта, ранее сообщил ТАСС, что вопрос о наделении новым правовым статусом уже построенных зданий с апартаментами будет обсуждаться при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Экономический эффект

Если же имеющиеся апартаменты так и не получат статус жилых помещений, то цены на них по-прежнему останутся ниже на 15-20%, чем на аналогичное жилье, полагает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко.

При этом исходя из текста законопроекта для застройщиков расширятся возможности для строительства в зонах общественно-деловой застройки, добавил эксперт. Тем не менее, по его словам, скорее девелоперы займут выжидающую позицию до момента принятия закона в итоговом варианте, поэтому пока документ не окажет какого-то влияния на выход на рынок новых апартаментов.