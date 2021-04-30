В ЖК Sky House в Москве ввели в эксплуатацию 22-этажный корпус

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Четвертый корпус жилого комплекса (ЖК) Sky House, который в 2008 году начинала строить в Москве на Мытной улице обанкротившаяся компания "Олтэр", введен в эксплуатацию. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"В ЖК Sky House (ул. Мытная, вл. 40-44) введен в эксплуатацию еще один жилой дом. Разрешение на ввод от 30.04.2021 выдано на корпус № 4 на 126 квартир. Более 80 граждан вложили свои средства в приобретение жилья в данном корпусе на этапе строительства. Достройку объекта в статусе технического заказчика обеспечивает компания Capital Group", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это 22-этажный жилой дом площадью более 12 000 кв м. На этой неделе по корпусу было получено заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. "Далее конкурсный управляющий инициирует процедуру передачи гражданам жилых помещений", - процитировали в пресс-службе председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

В сентябре 2020 года Capital Group полностью завершила строительство третьего корпуса по адресу: ул. Мытная, д. 40, корп. 1. А 21 апреля 2021 года в рамках процедуры банкротства Арбитражный суд Московской области вынес определение, позволяющее начать передачу приобретенных квартир дольщикам третьего корпуса.

Строительство ЖК Sky House в 2008 году начала компания "Олтэр", входящая в основанную украинским бизнесменом Павлом Фуксом Mos City Group. Бизнесмену в России было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, в январе 2019 года он был объявлен в федеральный розыск, 27 сентября - в международный. В конце ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении "Олтэр", потерпевшими по нему признаны участники долевого строительства, которые вложили средства в постройку комплекса. Для участия в долевом строительстве было заключено около 400 договоров.

В Москомстройинвесте отметили, что в ноябре 2019 года арбитражный суд Московской области вынес решение о признании "Олтэр" банкротом. Общая площадь всех объектов ЖК на Мытной составляет 146 800 кв м. В составе предусмотрено восемь корпусов, четыре из них - жилые дома 22-29 этажей, в остальных разместятся объекты инфраструктуры, административное здание и паркинг.