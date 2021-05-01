Риелторы не ожидают ажиотажного спроса на жилье в России на майские праздники

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Спрос на жилье в России во время майских праздников будет умеренным, но однозначно выше, чем в мае 2020 года, когда в стране действовали ограничения, связанные с режимом самоизоляции. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные риелторы.

"Обычно майские праздники на рынке недвижимости - мертвый сезон. Это как январь, когда сначала все готовятся к праздникам, а потом отдыхают. В отличие от апреля, например, который всегда считался лучшим месяцем для продаж. В конце апреля все торопятся завершить дела, чтобы уехать спокойно отдыхать - кто в Крым, кто в Сочи, кто на дачу. Не думаю, что в этот раз будет исключение", - прокомментировала ТАСС генеральный директор агентства недвижимости Tweed Ирина Могилатова.

В этом году на майских праздниках спрос на жилье будет однозначно выше, чем год назад, поскольку тогда в стране действовали жесткие ограничения, сказавшиеся в том числе на рынке недвижимости, такое мнение высказала управляющий директор риелторской компании "Метриум" Надежда Коркка. "Можно сказать, что уровень интереса к квартирам и апартаментам в мае 2021 года будет сопоставим с аналогичным периодом 2019 года", - сказала она, добавив, что в последние недели апреля на рынке достаточно высокая покупательская активность.

Обычно в майские праздники офисы продаж новостроек работают в штатном режиме, сделки совершаются, но по сравнению с буднями или выходными это все же спад спроса, а не подъем, рассказала в свою очередь председатель совета директоров риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. "Вряд ли в этом году ситуация кардинально изменится: да, дамокловым мечом над будущими дольщиками висит окончание субсидирования ипотеки, но last call - это все же июнь в данном случае, не май. Мы все же подготовили офисы продаж для бесперебойной с увеличенным интервалом работы, но иллюзий наподобие "сметут все подряд" не питаем", - сказала собеседница ТАСС.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно.

Ипотека вернет спрос

Возобновление активности покупателей на рынке жилья ожидается во второй половине мая, прогнозируют опрошенные ТАСС эксперты. "Вероятно, что во второй половине мая будет зафиксирован повышенный спрос на первичном рынке жилья из-за скорого завершения льготной ипотеки", - предполагает Коркка. До тех пор, пока действует госпрограмма субсидирования ипотечных ставок, спрос на жилье в РФ будет расти, прогнозирует Доброхотова.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. В настоящее время кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.