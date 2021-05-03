Путин поручил до 1 сентября внедрить механизм поддержки индивидуального домостроения

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2021 года внедрить специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Завершить внедрение специального механизма поддержки индивидуального жилищного строительства и обеспечить его широкое применение", - говорится в поручении.

Также до 1 сентября правительство и ДОМ.РФ должны внедрить механизм инфраструктурных облигаций для предоставления займов по ставке не более 4% на строительство жилья, в том числе на пилотные проекты возведения жилых кварталов в Кемеровской, Сахалинской, Тульской и Тюменской областях.

31 марта была утверждена дорожная карта по упрощению индивидуального жилищного строительства в России. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отмечал, что без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.