Путин поручил разработать план по внедрению цифрового проектирования в стройке до 1 июля

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2021 года разработать дорожную карту по использованию технологий информационного моделирования (BIM-технологий) в возведении объектов капитального строительства. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту.

"Обеспечить разработку и реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по использованию технологий информационного моделирования при проектировании и строительстве объектов капитального строительства, а также по стимулированию применения энергоэффективных и экологичных материалов, в том числе с учетом необходимости их производства в РФ", - говорится в сообщении.

Доклад по этой теме должен быть представлен до 1 июля 2021 года и затем с периодичностью раз в полгода.

Понятие информационного моделирования здания (BIM - Building Information Modeling) появилось в Градостроительном кодексе РФ в 2019 году. В его основе лежит проектирование объекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Использование BIM оптимизирует бизнес-процессы и снижает риски на всех этапах жизненного цикла зданий, способствует выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ.