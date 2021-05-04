В Минстрое намерены использовать ИИ для получения данных о необходимости ремонта в здании

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров сообщил о планах задействовать искусственный интеллект (ИИ) для получения данных об изношенности коммуникаций и рекомендаций проведения ремонта в здании. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете", отрывок из которого опубликован во вторник на сайте издания.

"Мы сейчас обсуждаем возможность использования технологий искусственного интеллекта при планировании ремонтных работ. Он будет анализировать данные и сообщать об изношенности коммуникаций, рекомендовать уменьшить давление в той или иной трубе", - сказал Егоров "Российской газете".

По его мнению, в перспективе в "умных городах" инфраструктура сможет самостоятельно регулировать подачу тепла в дома в зависимости от температуры воздуха на улице для избежания перегрева. Такой тип коммуникации окажет положительный эффект на экологию города, а также будет удобен для граждан, в том числе и по итоговым расчетам в платежных документах.

В феврале координатор проекта "Умный город" Минстроя РФ, заместитель директора ФАУ "Проектная дирекция Минстроя России" Елена Семенова сообщала о проработке возможности прогнозирования аварий в ЖКХ с помощью искусственного интеллекта.

Ведомственный проект "Умный город", призванный упростить внедрение технологий в российских городах, входит в нацпроекты "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика".