ФАС потребовала от застройщиков обосновать рост цен на жилье

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к застройщикам с просьбой представить обоснование причин роста цен на недвижимость за последние несколько лет, следует из письма ФАС, которое есть в распоряжении ТАСС.

"В целях анализа динамики цен на рынке жилищного строительства и апартаментов, причин роста цен <…> вашей организации необходимо в срок до 30 апреля представить <…> обоснование причин роста цен за 1 кв. м объектов жилого и нежилого назначения (отдельно по каждому виду объектов) с 2019 года по настоящее время", - говорится в письме территориального органа ФАС в адрес одного из застройщиков.

Кроме того, требуется представить сведения о структуре стоимости одного квадратного метра в процентном соотношении, а также экономическое и технологическое обоснование установления различных цен по объектам, находящимся на территории одного района, на одном и том же этапе строительства.

Несколько девелоперов подтвердили, что находятся в диалоге с ФАС. "Контролирующий орган запросил помесячную статистику по росту цен начиная с 2018 года и экономическое обоснование к ним", - сказал ТАСС заместитель генерального директора девелоперской компании "Унистрой" Искандер Юсупов.

Директор по продажам группы компаний "Инград" Константин Тюленев уточнил ТАСС, что информация запрашивается не по всему портфелю компании, а выборочно - по отдельным районам и классам жилья. По его словам, рассматриваются объекты за достаточно продолжительный период времени - начало 2019 года, начало 2020 года и 2021 год.

Сравниваются также цены за квадратный метр на старте продаж и стоимость на сегодняшний день, запрашивается и другая документация - разрешения на ввод, подтверждение полной реализации проекта и так далее, добавил Тюленев. "Совершенно очевидно, что идет масштабная работа со всеми участниками рынка", - уверен он.

Почему цены выросли

В рыночной экономике и в конкурентных отраслях повышение цен, если оно происходит, - процесс объективный, считает Дмитрий Адушев, вице-президент группы компаний "Гранель", которая также получила запрос от ФАС. "Сложно говорить о сговоре компаний, когда за благосклонность покупателя борются десятки застройщиков", - сказал он ТАСС.

По словам Адушева, рост цен на жилье объясняется подорожанием стройматериалов и импортного оборудования, переходом на систему счетов эскроу, нестабильностью валютного курса, недостаточным объемом предложения, увеличением издержек по оформлению земельных участков, а также удорожанием рабочей силы из-за ее дефицита.

"Таким образом, себестоимость проектов растет, а это напрямую влияет на финансовые модели девелоперов. Им приходится повышать цену квадратного метра, чтобы экономика проектов была минимально оправданной", - сказал вице-президент ГК "Гранель". Он подчеркнул, что чем меньше административных механизмов в отрасли, тем выше конкуренция между компаниями, и как следствие - ниже цены и выше качество строительства, поэтому рынок должен быть максимально свободным, насколько это возможно.

Поручение президента

Ранее президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе до 15 мая представить ему доклад о результатах проверки обоснованности роста цен на жилье в каждом регионе. Выступая на совещании 8 апреля, глава государства подчеркнул, что в ряде регионов жилье подорожало на 17-30%.

Как сообщал глава ФАС Максим Шаскольский, территориальные органы Федеральной антимонопольной службы должны предоставить информацию о проверке до 11 мая. Кроме того, ранее ФАС возбудила дело в отношении металлотрейдеров по признакам картельного сговора на рынке металлопроката. По словам главы ведомства, это тоже вносит вклад в рост стоимости строительства.