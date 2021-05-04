Доля сделок на рынке новостроек Москвы с привлечением счетов эскроу впервые достигла 67%

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Доля сделок с использованием счетов эскроу на рынке новостроек Москвы в марте 2021 года достигла 67%, показатель стал рекордным для столицы с момента перехода строительной отрасли на новый механизм финансирования. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В марте обновлен рекорд не только по количеству зарегистрированных в Росреестре договоров на первичном рынке, для оформления которых в банках были открыты эскроу-счета, - 8,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), но и зафиксирована максимальная за все годы доля таких договоров среди всех оформленных москвичами сделок в новостройках - 67%. Для сравнения - еще в прошлом месяце данный показатель составлял 63%", - приводит пресс-служба слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

В сравнении с мартом прошлого года доля сделок с использованием счетов эскроу на рынке новостроек Москвы увеличилась в 2,7 раза - с 3,2 тыс. таких ДДУ. Всего в первом квартале 2021 года в столице оформлено 19,9 тыс. ДДУ с использованием счетов эскроу, по отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос более чем в два с половиной раза (тогда 7,6 тыс. таких ДДУ).

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", с 2023 года все ДДУ должны регистрироваться по счетам эскроу.