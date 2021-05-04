В "Почта Банке" рассказали, почему закрыли проект по продаже ипотечных кредитов ВТБ

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Проект по продаже ипотечных кредитов ВТБ через "Почта Банк" завершился из-за отсутствия спроса на ипотеку в тех точках, где был только "Почта Банк", и, наоборот, присутствие ВТБ там, где был интерес клиентов к ипотечным продуктам. Об этом ТАСС сообщил глава "Почта Банка" Дмитрий Руденко.

Проект по продаже ипотеки ВТБ через "Почта Банк" был запущен в конце 2018 года.

"Там, где есть и ВТБ, и "Почта Банк", довольно странно прийти в "Почта Банк" и сказать: "Я хочу взять ипотеку в ВТБ, подам заявку у вас, а оформлять все равно пойду в ВТБ", - сказал Руденко, добавив, что проект по продаже ипотеки "не взлетел".

При этом "Почта Банк" заинтересован в загородной недвижимости, а именно в кредитовании строительства быстровозводимых домов без залога по схеме POS-кредитования с партнерами, уточнил Руденко.

"В прошлом году на фоне пандемических ограничений застройщики отмечали увеличение спроса в этом сегменте более чем на 50%. И у нас количество заявок было на 40% больше, чем в 2019 году. В этом году эта тенденция будет только набирать обороты. Люди поняли, что жить в своем доме, за городом, комфортнее и приятнее. А с переходом на дистанционный формат работы для многих отпала необходимость ездить ежедневно на работу в офис в город. Кроме того, построить свой дом намного выгоднее покупки квартиры в городе - за те же деньги вы получите жилье принципиально другой площади и комфорта, - считает глава банка. - И потом - уже во всех коридорах власти обсуждаются и субсидированные программы, и строительство дач, и индивидуальное строительство".

Эффект кредитных каникул

Около 35-40% клиентов "Почта Банка", взявших кредитные каникулы, так и не вернулись в график платежей. Однако это лучше тех прогнозов, которые делал банк изначально - от 25% до 50%.

"Эффект каникул всегда расхолаживает. Мы же не сказали клиентам "платите по чуть-чуть", мы сказали "ничего не платите". И народ за полгода подзабыл, что кредит-то существует, кто-то честно думал, что не вспомнят. Так что я думаю, что треть из этих клиентов вернут кредиты", - отметил банкир.

По словам Руденко, программой отсрочки банка воспользовались более 150 тыс. человек, общий портфель достиг почти 30 млрд рублей. "Наша собственная программа "Ноль сомнений" продолжает действовать. Для заемщика это означает отсрочку на несколько месяцев, когда он не платит проценты по кредиту. В любой момент каждый может воспользоваться этим предложением", - добавил он.

Руденко уточнил, что последствия пандемии и привели к отрицательным результатам банка в первые месяцы этого года. "Ничего не бывает бесплатно. Делая такие шаги, мы понимали, что заплатим за это прибылью, резервами и отстающими процентными доходами. Но прибыль приходит и уходит - она будет и никуда не денется. Нам важно, чтобы клиенты с нами остались", - сказал он.

По словам главы банка, сейчас положение выправилось - по итогам марта банк уже вышел на прибыль, ситуация с рисками стабилизировалась. "В ближайшие месяцы будем активно наращивать объем продаж и общий доход, чтобы во втором и третьем кварталах выйти на устойчивую прибыль и покрыть убыток первого квартала", - отметил он.

Говоря о состоянии банка в целом, Руденко подчеркнул, что докапитализация кредитной организации не нужна. "Я думаю, мы можем справиться сами. Есть интересные проекты регулятора, в которых мы будем участвовать как один из самых технологичных банков на рынке. Например, активно развивается тема статистического подхода к формированию некоторых резервов. Мы в первых рядах любых инноваций и всегда говорим: делайте эксперименты на нас - мы технологичные. Естественно, будем оптимизировать расходы", - добавил он.

Отказ от старых форматов работы

В части расходов и структуры банка уже очевидно, что "Почта Банк" не вернется к докризисному формату работы, в большой центральный офис, заверил Руденко. Часть банка работает по распределенной удаленной модели. Так люди стали счастливее: высыпаются и не стоят в пробках, подчеркнул глава банка. Руденко отметил, что банк не сокращал сотрудников в пандемию.

"Кто-то переквалифицировался, перешел в другое подразделение внутри банка, кто-то ушел сам - это каждый год бывает. Конечно, если сотрудник неэффективен - мы расстаемся, и пандемия тут ни при чем", - подчеркнул он.

"Мы одним из первых запустили цифровой кадровый оборот, более 70% наших сотрудников перешли на электронную трудовую книжку. Это дает миллионы экономии ежегодно, включая сокращение расходов на персонал, отправку и ведение трудовых книжек, печать документов и прочее", - добавил банкир.

Сейчас в головном офисе "Почта Банка" "очно" работает лишь 20% от сотрудников, остальные - из дома. Однако большая часть штата кредитной организации - а это почти 19 тыс. человек - работает на местах, в точках обслуживания по всей стране. По словам Руденко, в банке по-прежнему выявляют заболевших коронавирусом, но сейчас сотрудники относятся к заболеванию не с таким страхом, как в прошлом году. Однако все меры безопасности по-прежнему соблюдаются, резюмировал банкир.