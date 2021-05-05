Власти Курской области планируют вдвое увеличить темпы строительства жилья к 2030 году

ТАСС, 5 мая. Темпы жилищного строительства в Курской области к 2030 году увеличатся вдвое - в регионе планируется вводить в эксплуатацию за год более 1 млн кв. м жилья, в 2020 году в области ввели в эксплуатацию 523 тыс. кв. м жилья. Об этом в Instagram написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

"В прошлом году в Курской области ввели в эксплуатацию 523 тыс. кв. м - на 4,6 % больше планового показателя. В следующие девять лет нам нужно достичь более масштабной цели - преодолеть отметку в 1 млн кв. м жилья в год", - написал губернатор.

Увеличить темпы планируется за счет вовлечения новых земельных участков для строительства, снижения затрат на создание инфраструктуры через привлечение частных инвесторов и дополнительных средств из федерального бюджета. Власти региона также намерены развивать жилищную ипотеку - субсидировать процентную ставку.

"Также у меня на контроле улучшение жилищных условий льготников. В этом году направили на это 163,5 млн рублей", - добавил Старовойт. По его словам, новое жилье смогут купить 162 человека - это люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми-инвалидами, многодетные и молодые семьи, а также другие категории льготников. Более 60 человек уже приобрели квартиры и дома.

Губернатор также сообщил, что до конца года по программе расселения ветхого и аварийного жилья квартиры получат 123 семьи.