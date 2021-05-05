Кабмин обсудит статус уже построенных апартаментов при доработке законопроекта

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Правительство РФ намерено обсудить вопрос со статусом возведенных апартаментов в ходе обсуждения законопроекта, ранее внесенного в Госдуму парламентариями. Об этом сообщил журналистам в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся в Крыму в рабочей поездке.

"Мы сейчас этим вопросом занимаемся, депутаты внесли этот закон, он будет еще дорабатываться. Есть разные мнения, потому что в разных регионах разная ситуация по апартаментам", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Хуснуллин напомнил, что в нынешнем виде законопроект касается только будущих зданий. "Мы сейчас хотим принять решение по всем новым апартаментам, что с ними делать дальше, и что это будет за класс, вид жилья. По старым отдельно будем принимать решение в процессе доработки законопроекта", - подчеркнул зампред правительства.

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое.