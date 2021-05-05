Планы регионов по самостоятельному восстановлению прав дольщиков выполнены на треть

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Планы регионов по самостоятельному восстановлению прав пострадавших дольщиков выполнены чуть более чем на треть по итогам первого квартала 2021 года. Об этом говорится в сообщении федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"В первом квартале 2021 года субъекты планировали восстановить права более 11 тыс. граждан по 126 объектам. Фактически из плана первого квартала 2021 года были восстановлены права 4,2 тыс. граждан в 27 объектах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти цифры касаются именно тех ситуаций, когда регионы решают проблему обманутых дольщиков самостоятельно, без привлечения федеральной структуры. Всего регионы должны сами решить проблемы порядка 67 тыс. граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Сроки восстановления прав граждан прописаны в дорожных картах, которые субъекты обязаны ежеквартально публиковать в единой информационной системе жилищного строительства. В срок актуализированные дорожные карты разместили лишь 47 регионов.

"Обязанность по восстановлению прав пострадавших граждан - это совместная работа и фонда, и субъектов. Необходимо, чтобы субъекты занимали более активную позицию в этом вопросе и соблюдали сроки, установленные в дорожных картах, по тем объектам, которые находятся у них на контроле", - приводятся в сообщении слова главы фонда Константина Тимофеева.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.