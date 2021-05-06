В СФ предлагают не признавать самовольными постройками подвалы и мансарды жилых домов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, которым предлагается не признавать самовольными постройками подвалы, мансарды, цокольные и технические этажи жилых домов. Документ, который после майских праздников будет направлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предлагается не признавать самовольными постройками части здания, помещения, сооружения, этажи мансардные, этажи подвальные, этажи технические, этажи цокольные и иные сооружения, если такие объекты возведены в соответствии с госпрограммами РФ или инвестиционными программами, направленными на увеличение площадей, предназначенных для проживания, а также при условии, если разрешение на производство работ было выдано в установленном законом порядке", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечает Кутепов, в последнее время возникают случаи, когда части жилого здания, которые осваивались инвесторами в рамках государственных или инвестиционных программ РФ и перешли из муниципальной в частную собственность, отчуждаются в судебном порядке обратно в пользу государства. "При этом такие программы были приняты и реализовывались в субъектах РФ с целью обеспечить вложения частных инвесторов в ремонт жилых домов путем предоставления им помещений, являющихся общедомовым имуществом", - подчеркивается в документе.

Кроме того, по словам сенатора, в настоящее время судебная практика по данной категории дел существенно различается даже в рамках одного и того же жилого дома, так как однородная судебная практика не сложилась в связи с отсутствием законодательного регулирования данного вопроса. Например, суд в одном случае может признать мансарды или этажи самовольной постройкой и постановить снести их, а в другом - отказать в этой просьбе истца.

Кутепов предлагает распространить действия законопроекта на случаи, если государственная программа РФ или программа развития жилищного строительства региона принята или разрешение на производство работ выдано после 1 января 1995 года. Он добавил, что региональные инвестиционные программы, в соответствии с которыми инвесторам предлагались для освоения чердачные и подвальные помещения, как правило, были приняты в период 1994-2000 годов. "Такое действие во времени предлагаемых изменений необходимо для того, чтобы, начиная с 1 января 1995 года, части здания, помещения, сооружения, этажи мансардные, этажи подвальные, этажи технические, этажи цокольные и иные сооружения, освоенные инвесторами на основании разрешений на производство работ, не могли быть признаны самовольными постройками", - говорится в пояснительной записке.