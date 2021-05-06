Союз архитекторов России и НОСТРОЙ проведут конкурс на лучший проект индивидуального дома

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Союз архитекторов России и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) планируют объявить всероссийский архитектурный конкурс на лучший типовой проект индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил ТАСС в четверг президент союза, заслуженный архитектор РФ Николай Шумаков.

"Конкурс на лучший проект в сфере индивидуального жилищного строительства - это наше первое в масштабах страны крупное совместное мероприятие с Национальным объединением строителей. Мы объявляем именно всероссийский конкурс, чтобы привлечь к участию в нем как можно большее число архитекторов из регионов", - сказал Шумаков.

Как уточнил ТАСС вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз, о начале конкурса планируется объявить во время IV Всероссийского фестиваля "Архитектурное наследие", который пройдет в Калининграде в конце июня 2021 года. Он добавил, что сейчас ведется разработка технического задания для конкурса. По его итогам будут выбраны лучшие проекты объектов ИЖС, для которых разработают проектно-сметную документацию. После получения положительного заключения госэкспертизы проекты будут переданы в Минстрой России для их адаптации и распространения по всей стране, пояснил Мороз.

"Своевременность конкурса очевидна. Мы получим результаты, которые станут неким банком данных. Имея его, Минстрой РФ сможет рекомендовать те или иные проекты для реализации, точно зная, что они выполнены квалифицированными специалистами - качественно и продуманно", - отметил Шумаков.

По его словам, принять участие в конкурсе смогут только практикующие архитекторы, имеющие определенный навык в проектировании индивидуальных жилых домов. Кроме того, не исключено и международное участие, тем более что 2021 год объявлен Годом архитектуры и градостроительства в СНГ.

Конкурс проектов индивидуального жилищного строительства для создания базы типовых решений также проводят Минстрой России и ДОМ.РФ.

"Поэтому мы рассчитываем, что реестр типовых проектов ИЖС в самое короткое время с учетом общих усилий и тех задач, которые планируется предложить для включения в Стратегию экономического развития России для строительной отрасли, будет сформирован и предоставлен для широкого использования", - заключил Мороз.