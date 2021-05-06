Девелоперы Москвы сообщили о росте объемов поступившего в продажу жилья

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Объем жилья, поступившего в продажу на первичном рынке недвижимости старой Москвы в первом квартале 2021 года, в годовом выражении вырос на 26%, но общий объем предложения все равно сокращается из-за высокого спроса, сообщила в четверг девелоперская компания Capital Group со ссылкой на собственные расчеты.

"В первом квартале 2021 года объем поступления жилья в продажу в старых границах Москвы составил 1,1 млн кв. м. Это на 26% выше показателя января-марта 2020 года, когда в продажу поступило 866 тыс. кв. м квартир и апартаментов в новостройках", - говорится в сообщении. При этом объем предложения в этот период все равно сократился на 29% в условиях высокого спроса, уточнили в компании.

Согласно данным Capital Group, в сегменте жилья бизнес-класса объем нового предложения вырос более чем вдвое (660 тыс. кв. м) по итогам января-марта 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. При этом объем поступления в продажу новых проектов элитного и премиум-класса за первый квартал 2021 года составил 90% от общего объема нового предложения за весь 2020 год в данных сегментах.

Аналитики Capital Group полагают, что в 2021 году в условиях высокого спроса застройщики продолжат увеличивать объемы вывода новых проектов.