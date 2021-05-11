На Чукотке на приобретение жилья для сирот направят более 120 млн рублей в 2021 году

ТАСС, 11 мая. Власти Чукотки в 2021 году приобретут квартиры для 84 жителей округа, имеющих статус сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму свыше 120 млн рублей. Эта сумма почти в 2,5 раза больше выделенной из бюджета округа в 2020 году, сообщила ТАСС начальник отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения департамента соцполитики региона Ольга Хализова.

"В 2021 году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено чуть больше 122 млн рублей, почти 9,5 из которых - средства федерального бюджета. Всего у нас в списке на приобретение жилья в этом году 84 ребенка. Мы планируем выкупать жилье не только на вторичном рынке, но и у застройщиков, в новых домах", - сказала Хализова.

В 2020 году приобретено 27 жилых помещений для этой категории граждан на общую сумму почти 51 млн рублей. Еще 7 млн из бюджета региона власти выделят в 2021 году на единовременные выплаты сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Они предоставляются жителям Чукотки старше 23 лет из этой категории, которые самостоятельно подбирают и приобретают себе жилье.